Катер прошел 12 км против течения реки и 5 км по течению. При этом он затратил столько времени, сколько ему потребовалось бы, если бы он шел 18 км по озеру. Каково собственная скорость катера, если известно, что скорость течени...
Алгебра
Катер прошел 12 км против течения реки и 5 км по течению. При этом он затратил столько времени, сколько ему потребовалось бы, если бы он шел 18 км по озеру. Каково собственная скорость катера, если известно, что скорость течения реки равна 3 км/ч ? Прошу решите на бумажке в виде таблицы, подробнее только прошу вас.
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