Морфологический разбор слова:её

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Морфологический разбор слова:её
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма: она.Часть речи: местоимение.Именительный падеж, единственное число, 3 лицо, женский род.
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