Добрый день. Помогите с АЛГЕБРОЙ - теория ВЕРОЯТНОСТИ. Из 15 юношей и 12 девушек, пр??бывших на соревнования по биатлону, тренер должен выделить для участия в смешанной эстафете 2 юношей и 2 девушек. Сколькими способами он мо...

Алгебра

Добрый день. Помогите с АЛГЕБРОЙ - теория ВЕРОЯТНОСТИ. Из 15 юношей и 12 девушек, пр??бывших на соревнования по биатлону, тренер должен выделить для участия в смешанной эстафете 2 юношей и 2 девушек. Сколькими способами он может это сделать? спасибо!!)

Автор: Гость