Добрый день. Помогите с АЛГЕБРОЙ - теория ВЕРОЯТНОСТИ. Из 15 юношей и 12 девушек, пр??бывших на соревнования по биатлону, тренер должен выделить для участия в смешанной эстафете 2 юношей и 2 девушек. Сколькими способами он мо...
Алгебра
Добрый день. Помогите с АЛГЕБРОЙ - теория ВЕРОЯТНОСТИ. Из 15 юношей и 12 девушек, пр??бывших на соревнования по биатлону, тренер должен выделить для участия в смешанной эстафете 2 юношей и 2 девушек. Сколькими способами он может это сделать? спасибо!!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С²₁₅·С²₁₂=(15!/(15-2)!2!)·(12!/(12-2)!2!)=(14·15/2)·(11·12/2)=105·66=6930
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