1) какое давление оказывает столб керосина высотой 2 м 2) определите глубину шахты, если на дне её барометр показывает 1000 мм рт. ст. 3) чему равна выталкивающая сила ( определение, формула) 4) тело объемом 5 см в кубе напо...

Физика

1) какое давление оказывает столб керосина высотой 2 м 2) определите глубину шахты, если на дне её барометр показывает 1000 мм рт. ст. 3) чему равна выталкивающая сила ( определение, формула) 4) тело объемом 5 см в кубе наполовину погружено в ртуть. Найти архимедову силу

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