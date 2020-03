Помогите пожалуйста, восстановите разговор между Винни и Пятачком , и вы узнаете, ??то подарит пороёнок.1)What gift/you/give/will? 2) I/give/will/a balloon.3) be happy/Eeyore/will.4) I/that/think/will/like/he/my gift. Помогите ...

Английский язык

Автор: Гость