Помогите пожалуйста, восстановите разговор между Винни и Пятачком , и вы узнаете, ??то подарит пороёнок.1)What gift/you/give/will? 2) I/give/will/a balloon.3) be happy/Eeyore/will.4) I/that/think/will/like/he/my gift. Помогите ...
Английский язык
Помогите пожалуйста, восстановите разговор между Винни и Пятачком , и вы узнаете, ??то подарит пороёнок.1)What gift/you/give/will? 2) I/give/will/a balloon.3) be happy/Eeyore/will.4) I/that/think/will/like/he/my gift. Помогите с ещё одним заданием о чём спрашивает кошка девочку? вставьте слова What, Where, will, Will, Who.0) What will I do in this house? 1)____will I walk? 2) Where______ I fish? 3)___ birds live there? 4)______ will guard the house?
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1. Where 2. will 3. Will 4. Who
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