Чугунный утюг массой 5,1 кг охладился от температуры 220°С до 20°С . какое каличество ??еплоты отдано окружающим телам?
Физика
Чугунный утюг массой 5,1 кг охладился от температуры 220°С до 20°С . какое каличество ??еплоты отдано окружающим телам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=1,5кг дж c=540кг.°С t2-t1=200 °С ---------------------- Q-? решение: Q=cm(t2-t1)cm t дж Q=540 кг. °С *1,5*200°С=162000Дж
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