Чуя ` _ щ - Ч и г и Пол й Кассе было 480 билетов ` ` ‹ а до астральный на 5 спектаклей по 16 МВ ` ’ ` В Сколько билетов осталось . .. 11:11 ч ‘ на обратную данном и вещи gt; К зада ’ д . я : 4 ` 5 да
Математика
Чуя ` _ щ - Ч и г и Пол й Кассе было 480 билетов ` ` ‹ а до астральный на 5 спектаклей по 16 МВ ` ’ ` В Сколько билетов осталось . .. 11:11 ч ‘ на обратную данном и вещи gt; К зада ’ д . я : 4 ` 5 да
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было 480 билетов Продал 5*16=80 билетов Осталось 480-80=400 билетов
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