Тетрадь ручка и журнал стоят 39 рублей тетрадь ручка и карандаш стоят 18 рублей журнал ручка и карандаш стоят 35 рублей тетрадь и карандаш стоят 7 рублей сколько стоит каждая вещь
Математика
Тетрадь ручка и журнал стоят 39 рублей тетрадь ручка и карандаш стоят 18 рублей журнал ручка и карандаш стоят 35 рублей тетрадь и карандаш стоят 7 рублей сколько стоит каждая вещь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18-7=11 (руб) стоит ручка 39-35=4 (руб) тетрадь дороже карандаша (7-4):2=1,5 (руб) стоит карандаш 7-1,5=5,50 (руб) стоит тетрадь 39-(11+5,50)=22,50(руб) стоит журнал Ответ: ручка стоит 11 руб, карандаш 1руб 50коп, тетрадь 5руб 50коп, журнал 16руб 50коп
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