Тетрадь ручка и журнал стоят 39 рублей тетрадь ручка и карандаш стоят 18 рублей журнал ручка и карандаш стоят 35 рублей тетрадь и карандаш стоят 7 рублей сколько стоит каждая вещь

Математика

Тетрадь ручка и журнал стоят 39 рублей тетрадь ручка и карандаш стоят 18 рублей журнал ручка и карандаш стоят 35 рублей тетрадь и карандаш стоят 7 рублей сколько стоит каждая вещь

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