50 кв.дм.-20000 кв.мм= 8кв.дм-4500кв.мм=
Математика
50 кв.дм.-20000 кв.мм= 8кв.дм-4500кв.мм=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 000мм² =2 дм² 50 дм² -2 дм² =48 дм² 8 дм² = 800 см² 4 500мм² =45 см² 800см² -45см² =755см² или 7 дм² 55 см²
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