Помогите пожалуйста как это
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Помогите пожалуйста как это
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чистое - грязное , густой - редкий , веселый - грустный , жаркие - холодные , кислое - сладкое, красивое - страшное , крепкий - слабый , легкая - сложная , младший - старший , сухая - мокрая , светлая - темная .
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