Как правильно написать письмо другу 2 класс

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Как правильно написать письмо другу 2 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
привет, Коля. Я пишу к тебе, чтобы узнать, как твои дела? У меня все прекрасно. Скоро приедем к вам в город. Сможем встретиться. Очень по тебе скучаю и с нетерпением жду встречи. Обязательно напиши мне.
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