Как правильно написать письмо другу 2 класс

Гость: Гость:

привет, Коля. Я пишу к тебе, чтобы узнать, как твои дела? У меня все прекрасно. Скоро приедем к вам в город. Сможем встретиться. Очень по тебе скучаю и с нетерпением жду встречи. Обязательно напиши мне.