5сынып адебиет акыргы байге (акан серы романынан) Акан серыге ,Кулагерге,Шалга,К??ренбайга,Батырашка,Шашубайга,Топайкокке,Кулайкокке,Монкеге ,Кокозекке мынездеме (кейыпкер бейнесин талдау) СРОЧНО! ОТИНЕМ КЕРЕК!
Қазақ тiлi
5сынып адебиет акыргы байге (акан серы романынан) Акан серыге ,Кулагерге,Шалга,К??ренбайга,Батырашка,Шашубайга,Топайкокке,Кулайкокке,Монкеге ,Кокозекке мынездеме (кейыпкер бейнесин талдау) СРОЧНО! ОТИНЕМ КЕРЕК!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последний приз (Акан Серый роман)Акан Серый,Кулагерге,Шалга,Куренбайга,Батырашка,Шашубайга,Топайкокке,Кулайкокке,Монкеге Kokozekke mınezdeme (анализ изображений keyıpker)
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