В детском мире продавали двухколесные и трехколесные велосипеды.Вася пересчитал все рули и колеса. Получилось 13 рулей и 28 колес. Сколько трехколесных велосипедов продавали в детском мире
Математика
В детском мире продавали двухколесные и трехколесные велосипеды.Вася пересчитал все рули и колеса. Получилось 13 рулей и 28 колес. Сколько трехколесных велосипедов продавали в детском мире
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13 * 2 = 26 колес ( по два "прикрепили" на велосипед) 28 - 26 = 2 колеса остается - это от трехколесных 2 трехколесных 13 - 2 = 11 двухколесных проверка: 11+2=13 рулей, 11*2+2*3=22+6=28 колес всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Просклоняйте словосочетания. Семеро друзей;трое щенков ; пятеро суток. Составт?? предложение . Четверо гусят , пять брюки, Помогите пожал...
Русский язык
составь предложения со словосачетания.найди и подчеркни обстаятельства.какой ча??тью речи они ранены. спустился с холма пролетел над рекой
Алгебра