В детском мире продавали двухколесные и трехколесные велосипеды.Вася пересчитал все рули и колеса. Получилось 13 рулей и 28 колес. Сколько трехколесных велосипедов продавали в детском мире

Математика

В детском мире продавали двухколесные и трехколесные велосипеды.Вася пересчитал все рули и колеса. Получилось 13 рулей и 28 колес. Сколько трехколесных велосипедов продавали в детском мире

Автор: Гость