В детском мире продавали двухколесные и трехколесные велосипеды.Вася пересчитал все рули и колеса. Получилось 13 рулей и 28 колес. Сколько трехколесных велосипедов продавали в детском мире

Математика
В детском мире продавали двухколесные и трехколесные велосипеды.Вася пересчитал все рули и колеса. Получилось 13 рулей и 28 колес. Сколько трехколесных велосипедов продавали в детском мире
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13 * 2 = 26 колес ( по два "прикрепили" на велосипед) 28 - 26 = 2 колеса остается - это от трехколесных 2 трехколесных 13 - 2 = 11 двухколесных проверка: 11+2=13 рулей, 11*2+2*3=22+6=28 колес всего
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