На ветке сидела серенькая птичка с малиновой грудкой.Разобрать предложение

Русский язык
На ветке сидела серенькая птичка с малиновой грудкой.Разобрать предложение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На ветке(обстоят) сидела(сказ) серенькая(опред) птичка(подл) с малиновой (опред)грудкой(допол)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста как это
Ответить
Математика
Умоляю помогите!!!!! очень срочно
Ответить
География
Какие 2 страны разделены юкатанским проливом
Ответить
Қазақ тiлi
5сынып адебиет акыргы байге (акан серы романынан) Акан серыге ,Кулагерге,Шалга,К??ренбайга,Батырашка,Шашубайга,Топайкокке,Кулайкокке,Монкеге ,К...
Ответить
Русский язык
Как правильно написать письмо другу 2 класс
Ответить