На ветке сидела серенькая птичка с малиновой грудкой.Разобрать предложение
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На ветке сидела серенькая птичка с малиновой грудкой.Разобрать предложение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На ветке(обстоят) сидела(сказ) серенькая(опред) птичка(подл) с малиновой (опред)грудкой(допол)
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