Изменяя где необходимо форму опорного слова фразеологизма,составьте предложения с устойчивыми оборотами речи, включающим определительные местоимения. Смотреть во все глаза,кричать во все горло,бежать во все лопатки,(мастер) н...
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Изменяя где необходимо форму опорного слова фразеологизма,составьте предложения с устойчивыми оборотами речи, включающим определительные местоимения. Смотреть во все глаза,кричать во все горло,бежать во все лопатки,(мастер) на все руки,(нажимать) на все педали,со всех ног.сам не свой,иное дело
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый человек должен смотреть во все глаза. Другой мужчина бежал во все лопатки. Каждый мужчина должен быть мастером на все руки. Иной малыш нажимал на все педали. Другой мальчик бежал со всех ног. Иной человек ходит сам не свой.
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