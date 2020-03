4 примера Third conditional с переводом. Помогите плиз

Гость: Гость:

If it had not rained last night we would have visited our friends. – Если бы вчера ночью не было дождя, мы бы навестили наших друзей.If they had invited me I would have gone to yesterday’s dinner party.- Если бы они пригласили меня, я бы пошла на вчерашний обед.If I had known his address I would have written him at once.- Если бы я знала его адрес, я бы сразу же написала ему.If I had worked harder at school, I would have gotten better grades.- Если бы я больше занималась в школе, я бы получала более высокие оценки.