Cколько 90% и 60% серной кислоты нужно чтобы получить 5.4 кг 80%-ной серной кислоты?

Гость: Гость:

Я не математик,но задача на правило смешения. Пишем друг под другом массовые доли данных растворов серной кислоты, а правее тот процент раствора ,который надо приготовить. Из большей массовой доли вычтем меньшую и получим массовые соотношения 90% и 60% растворов. 90%-ого 20% т.е. 0,2,а 60%-ого 10% т.е. 0,1. Получаем,масса 90%: (5,4кг×0,2)÷0,2+0,1=3,6 кг,а 60%: (5,4кг×0,1)÷0,2+0,1=1,8 кг. Ответ: 90%-ого р-ра 3,6 кг,60%-ого р-ра 1,8 кг