Можно ли считать крестьян дубровского разбойниками

Гость: Гость:

Смотря с какой стороны. На мой взгляд,нельзя. Эти люди не видели других выходов-это раз. Они были преданными людьми,потому и пошли за Владимиром-это два. Они,как и Дубровский,не могли хранить память о том,что было ранее в поместье и пытались своим разбоем это заглушить и испортить жизнь Троекурову