Можно ли считать крестьян дубровского разбойниками
Литература
Можно ли считать крестьян дубровского разбойниками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря с какой стороны. На мой взгляд,нельзя. Эти люди не видели других выходов-это раз. Они были преданными людьми,потому и пошли за Владимиром-это два. Они,как и Дубровский,не могли хранить память о том,что было ранее в поместье и пытались своим разбоем это заглушить и испортить жизнь Троекурову
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