Сколько четырехугольников можно составить из отрезков длины 1,2,4,8,16,32,64?
Математика
Сколько четырехугольников можно составить из отрезков длины 1,2,4,8,16,32,64?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача сводится к определению числа вариантов, когда сумма трех сторон больше четвертой. Поэтому 64 как сторона четырех угольника - исключается. И 32 исключается и остальные тоже исключаются. ОТВЕТ: Четырехугольник построить нельзя.
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