Помогите пожалуйста надо очень срочно

География
Помогите пожалуйста надо очень срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шторм,буря,...и еще что-то.
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