Написать сказку на любую тему

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Сказка о трех крокодилах и птичке Тари Жили были три брата крокодила. Хорошие крокодилы. Дружные. Но у крокодилов есть одна проблема - сами они зубы чистить не могут - лапы короткие. Ну и договорились они с веселой птичкой Тари, что она будет им зубы чистить. Птичке не трудно, а крокодилам приятно. Два брата, которые постарше, на охоту ходили, реку чистили, новые ходы к бочагам с рыбой прокладывали, плотины укрепляли, еду младшему приносили. Как-то ушли братья на дальнюю запруду, наказали младшему - сам еду добывай нас долго не будет, а младший на берегу лежит и мечтает о счастливой сытой жизни. Только откуда она сытая жизнь, если на берегу лежать и не делать ничего? Вот и решил он съесть птичку Тари. Пусть немного в ней мяса, но все-таки еда. Начала птичка чистить ему зубы - захлопнул он пасть. Но птичка быстрее оказалась. Успела упорхнуть. А младший брат не сильно расстроился - птичек вокруг много, другую поймать можно. Только птичка Тари поняла замысел младшего крокодила. Подняла крик на весь лес, всех птичек предупредила. Кто поверил, кто нет, но опасаться стали. Вернулись братья с дальней плотины. Жалуется им младший брат. "Плохая птичка Тари, хотела меня в глаз клюнуть, а теперь всех птиц подговорила, чтобы никто мне зубы не чистил. Как же я без зубов буду?" Поверили братья младшему крокодилу. Прогнали птичку Тари. Попросили дятла им зубы чистить - но дятел, он на то и дятел - то стукнет сильно, то дупло в зубе проковыряет. А птичке Тари жалко двух старших крокодилов. Пытается она им объяснит, что обманул их младший брат. И другие птички ей поддакивают. Не дает их слушать младший крокодил. Говорит: "Братья, все птички заодно, нас крокодилов извести хотят. Залезут на верхушки деревьев и сплетни про нас распускают. А мы с вами братья вместе всю жизнь. вместе реку углубляли, вместе к бочагам с рыбой проходы прокладывали" Опять поверили старшие братья. Лето настало мелеть река начала - значит где-то русло завалило. Зовут они младшего реку прочищать. "Вы что, братья? У меня сил нет. Не приучен я в грязи возиться. Давайте я вам лучше расскажу, как мы будем прекрасно жить, если вы завал уберете". Ушли старшие братья. Только зубы у них уже не те, что раньше - бревна не перегрызть. А тут еще охотники с сетью. Попытались братья их сетей выбраться - последние зубы сломали. Не дождался младший крокодил братьев - умер с голоду. А птичка Тари и сейчас жива. Прыгает себе с ветки на веку и радуется