Х^5+x^4+3x^3+3х^2+2x+2=0

Математика
Х^5+x^4+3x^3+3х^2+2x+2=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение смотри в приложении
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Можно ли считать крестьян дубровского разбойниками
Ответить
Английский язык
Complete the conversations.
Ответить
Русский язык
Тире между подлежащим и сказуемым дайте примеры пожалуйста
Ответить
Алгебра
1) (√2+√3) в квадрате 2) (√7+√9)в квадрате. 3) (√6-√8) в квадрате 4) (√11-√12) в квадрате
Ответить
Алгебра
1) (√2+√3) в квадрате 2) (√7+√9)в квадрате. 3) (√6-√8) в квадрате 4) (√11-√12) в квадрате
Ответить