Complete the correct pronoun: “Is _____ book John’s?” “Yes, _____ is.”

Английский язык
Complete the correct pronoun: “Is _____ book John’s?” “Yes, _____ is.”
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
“Is  this  book John’s?” “Yes, it is.”
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