Здравствуйте! Пожалуйста подскажите какую прозу про дружбу можно подготовить на ??онкурс.
Литература
Здравствуйте! Пожалуйста подскажите какую прозу про дружбу можно подготовить на ??онкурс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любою прозу можно подготовить на конкурс
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите подобрать к глаголам местоимения 3 но лица единственного и множественно??о числа в требуемой надежной форме. Укажи падеж местоимений,Подче...
Математика
В классе 20 парт длина крышки парты 110см ширина 50см сколько нужнокраски чтобы покрасить крышки парт если на 1 м в квадрате требуется 100г краски?
Математика