Здравствуйте! Пожалуйста подскажите какую прозу про дружбу можно подготовить на ??онкурс.

Литература
Здравствуйте! Пожалуйста подскажите какую прозу про дружбу можно подготовить на ??онкурс.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любою прозу можно подготовить на конкурс
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