Complete the sentences with the function words from the box (by,from 2,of,on 2,over,out,to 3,up)1 the young men were moving

Английский язык
Complete the sentences with the function words from the box (by,from 2,of,on 2,over,out,to 3,up)1 the young men were moving
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Гость:
Завершить предложения с функциональными словами из коробки (путем, от 2, из, на 2, более, из, до 3, до) 1 молодые люди двигались
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