Complete these sentences with regular past tense forms

Английский язык
Complete these sentences with regular past tense forms
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Завершите эти предложения с правильной формой прошедшего времени
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