Complete these sentences with regular past tense forms
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Complete these sentences with regular past tense forms
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Гость:
Завершите эти предложения с правильной формой прошедшего времени
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