1) Первый секретарь в течение 8 -часового дня печатает до 96 стр.Второй секретарь печатает по 24 стр.в час.Сколько страниц печатает второй секретарь в течение рабочего дня?Производительность какого секретаря больше и во сколько...
Математика
1) Первый секретарь в течение 8 -часового дня печатает до 96 стр.Второй секретарь печатает по 24 стр.в час.Сколько страниц печатает второй секретарь в течение рабочего дня?Производительность какого секретаря больше и во сколько раз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24*8 = 192 (стр.) - печатает второй секретарь в течении рабочего дня 2) 192 : 96 = 2 (раза) Ответ: в 2 раза производительность второго секретаря больше чем первого
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