1) Первый секретарь в течение 8 -часового дня печатает до 96 стр.Второй секретарь печатает по 24 стр.в час.Сколько страниц печатает второй секретарь в течение рабочего дня?Производительность какого секретаря больше и во сколько...

Математика

1) Первый секретарь в течение 8 -часового дня печатает до 96 стр.Второй секретарь печатает по 24 стр.в час.Сколько страниц печатает второй секретарь в течение рабочего дня?Производительность какого секретаря больше и во сколько раз?

Автор: Гость