Решить задачу: Первый автобус сделал за день 4 рейса второй 6 рейсов . Каждый рейс о??и перевозили одинаковое количество пассажиров.первый автобус перевёз на 94 человека меньше чем второй. Сколько пассажиров перевёз за день каж...
Математика
Решить задачу: Первый автобус сделал за день 4 рейса второй 6 рейсов . Каждый рейс о??и перевозили одинаковое количество пассажиров.первый автобус перевёз на 94 человека меньше чем второй. Сколько пассажиров перевёз за день каждый автобус?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
94+94=188(чел)-перевёз второй автобус 94*4=376(чел)перевёз за первый день первый автобус 188*6=1128(чел)перевёз второй автобус за день
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