Решить задачу: Первый автобус сделал за день 4 рейса второй 6 рейсов . Каждый рейс о??и перевозили одинаковое количество пассажиров.первый автобус перевёз на 94 человека меньше чем второй. Сколько пассажиров перевёз за день каж...

Математика

Решить задачу: Первый автобус сделал за день 4 рейса второй 6 рейсов . Каждый рейс о??и перевозили одинаковое количество пассажиров.первый автобус перевёз на 94 человека меньше чем второй. Сколько пассажиров перевёз за день каждый автобус?

Автор: Гость