Выполни деление и сделаu проверку умножением: а) 6888 : 56=? б)14832:36=? в)10038:42=? г)30240:96=?
Математика
Выполни деление и сделаu проверку умножением: а) 6888 : 56=? б)14832:36=? в)10038:42=? г)30240:96=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 6888:56=123 123*56=6888 б) 14832:36=412 412*36=14832 в) 10038:42=239 239*42=10038 г)30240:96=315 315*96=30240
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