Какие впечатление,чувства и размышления возникли у вас в связи с чтением рассказа?Кто его главный герой?От чьего лица ведется рассказ?О каком периоде своей жизни повествует Иван Васильевич ?

Гость: Гость:

Если выразиться словами из романа "Театр" Сомерсета Моэма, то жизнь это реальный театр, где люди по мере необходимости меняют маски кроликов, воров и алкоголиков и т. д. Генерал на бале надел маску благородия, а после бала снял эту маску и надел маску палача. Это главное впечатление.