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Cos t + cos t = ? (вычислить)
Алгебра
Cos t + cos t = ? (вычислить)
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Гость:
Как не странно , но это как минимум 2 cos t
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