Cоставит рассказ о жизни вельможи

Гость: Гость:

Один день их жизни вельможи. Мой день начинается не рано. Я просыпаюсь, когда захочу. В это время обычно вокруг уже кипит работа: Я слышу голоса -это рабыни занимаются хозяйством . В комнате меня ждут рабы , они приготовили мне изысканный завтрак. Сегодня было особенно жарко ,поэтому я захотел отдохнуть в своем саду у воды наслаждаясь тенью и прохладой. Я был одет в одежду из тонких льняных тканей . Потом мне стало скучно и я приказал, чтобы меня развлекали музыканты и танцовщицы . Сегодня вечером у меня дома намечается роскошный пир . Ко мне приедет вся знать. Накануне я развлекался охотой и помог фараону убить леопарда. За это он меня наградил золотым ожерельем. В полдень рабы отнесли меня в храм ,там я оставил жертву богам . Вскоре я вернулся из Храма, принял ванну с благовониями и сейчас жду прихода гостей . Я расположился на роскошном ложе , рабы обмахивают меня опахалами. Но вот я уже слышу крики слуг- гости приехали. Я составляла сама, в интернете такого нет. Надеюсь, хоть чем-то помогла )