Cоставит рассказ о жизни вельможи
История
Cоставит рассказ о жизни вельможи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один день их жизни вельможи. Мой день начинается не рано. Я просыпаюсь, когда захочу. В это время обычно вокруг уже кипит работа: Я слышу голоса -это рабыни занимаются хозяйством . В комнате меня ждут рабы , они приготовили мне изысканный завтрак. Сегодня было особенно жарко ,поэтому я захотел отдохнуть в своем саду у воды наслаждаясь тенью и прохладой. Я был одет в одежду из тонких льняных тканей . Потом мне стало скучно и я приказал, чтобы меня развлекали музыканты и танцовщицы . Сегодня вечером у меня дома намечается роскошный пир . Ко мне приедет вся знать. Накануне я развлекался охотой и помог фараону убить леопарда. За это он меня наградил золотым ожерельем. В полдень рабы отнесли меня в храм ,там я оставил жертву богам . Вскоре я вернулся из Храма, принял ванну с благовониями и сейчас жду прихода гостей . Я расположился на роскошном ложе , рабы обмахивают меня опахалами. Но вот я уже слышу крики слуг- гости приехали. Я составляла сама, в интернете такого нет. Надеюсь, хоть чем-то помогла )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста. Нужно составить 13 предложений на английском. 1 Past simple Passive Voice. 2 future simple Passive Voice 2 present ...
Английский язык
Помогите с переводом плиз !!! Переведите предложения. 1. She stood listlessly, her head dropping upon her breast. 2. She rose from the bed and...
Математика
Составь равенства 7дм 5см,8м 4 дм, 63 дм,80мин,100см,75см,5м+3м 4 дм,6м 3дм,1ч20мин,1м,2ч 10мин,705с??,7м5см,130 мин.
Литература