Составь равенства 7дм 5см,8м 4 дм, 63 дм,80мин,100см,75см,5м+3м 4 дм,6м 3дм,1ч20мин,1м,2ч 10мин,705с??,7м5см,130 мин.
Математика
Составь равенства 7дм 5см,8м 4 дм, 63 дм,80мин,100см,75см,5м+3м 4 дм,6м 3дм,1ч20мин,1м,2ч 10мин,705с??,7м5см,130 мин.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7дм 5см=75см, 8м 4дм=5м+3м 4дм, 63дм=6м 3дм, 80мин=1ч 20мин, 100см=1м, 2ч 10мин=130мин, 705см=7м 5см
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