Катер за 1 час проплыл 15 километров по течению реки 4 километров в стоячей воде ско??ость течения реки в 4 раза меньше скорости катера в стоячей воде какова скорость течения реки

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Катер за 1 час проплыл 15 километров по течению реки 4 километров в стоячей воде ско??ость течения реки в 4 раза меньше скорости катера в стоячей воде какова скорость течения реки

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