Катер за 1 час проплыл 15 километров по течению реки 4 километров в стоячей воде ско??ость течения реки в 4 раза меньше скорости катера в стоячей воде какова скорость течения реки
Алгебра
Катер за 1 час проплыл 15 километров по течению реки 4 километров в стоячей воде ско??ость течения реки в 4 раза меньше скорости катера в стоячей воде какова скорость течения реки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vтечения-x (4x+x)*1+4x*1=15+4 9x=19:9 x=2 1/9(км/ч)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Выпишите слова, группируя их по орфограммам: а) с проверяемыми безударными гласн??ми в корне б) с непроверяемыми безударными гласными в корне ...
Русский язык
Спишите предложения в которых сказуемые выражены фразеологизмами.Проведите синтаксический разбор предложений.1) Наш класс бросил вызов соседней шко...
Литература