Спишите предложения в которых сказуемые выражены фразеологизмами.Проведите синтаксический разбор предложений.1) Наш класс бросил вызов соседней школе и обещал одержать победу в соревнованиях.2) Твои слова бросают тень на моего ...

Русский язык
Спишите предложения в которых сказуемые выражены фразеологизмами.Проведите синтаксический разбор предложений.1) Наш класс бросил вызов соседней школе и обещал одержать победу в соревнованиях.2) Твои слова бросают тень на моего друга.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бросил вызов, бросают тень
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