Спишите предложения в которых сказуемые выражены фразеологизмами.Проведите синтаксический разбор предложений.1) Наш класс бросил вызов соседней школе и обещал одержать победу в соревнованиях.2) Твои слова бросают тень на моего ...

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Спишите предложения в которых сказуемые выражены фразеологизмами.Проведите синтаксический разбор предложений.1) Наш класс бросил вызов соседней школе и обещал одержать победу в соревнованиях.2) Твои слова бросают тень на моего друга.

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