Какое вещество объединяет клетки одного вида в единое целое? (ЦИТОПЛАЗМА) Какое значение это имеет для функционирования ткани? Помогите пожалуйсто!!! (15 баллов)

Биология
Какое вещество объединяет клетки одного вида в единое целое? (ЦИТОПЛАЗМА) Какое значение это имеет для функционирования ткани? Помогите пожалуйсто!!! (15 баллов)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образует внешнюю среду клетки. Внутри образуются органоиды, включения.  В цитоплазме вырабатываются белки, которые необходимы для роста и восстановления клеток. Не знаю, правильно или нет.
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