|x^2-1|+x+1/х(х-2) меньше или равно нулю

Математика
|x^2-1|+x+1/х(х-2) меньше или равно нулю
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Гость:
Равно нулю всё элементарно
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