Какая химическпя связь образуетс между атомами элементов с порядковыми номерами 9 и 19

Химия
Какая химическпя связь образуетс между атомами элементов с порядковыми номерами 9 и 19
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Метал+неметалл-ионная Na+F=NaF -ионная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Write a letter to your foreign friend Robert about your school.Dont forget to write about:your favorite subjectsyour school activitiesyour attitude...
Ответить
Математика
Собственная скорость катера 18 км/ч. Скорость течения реки 2 км/ч. Какое расстояние ??роплывет катер против течения реки за 3 часа?
Ответить
Русский язык
Запишите транскрипцию слов посчитай в каждом слове гласные и согласные звуки: тень,поют,подъезд,флаг,сельдь.
Ответить
Математика
|x^2-1|+x+1/х(х-2) меньше или равно нулю
Ответить
Русский язык
Здравствуйте дорогие друзья, я вот никак не могу решиться с этим... Можете пожалуйста помочь мне ответить на контрольные вопросы и задания прошу ва...
Ответить