Причины возникновения романтизма

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Непосредственной причиной, вызвавшей появление романтизма, была Великая французская буржуазная революция. Как это стало возможно? До революции мир был упорядочен, в нем существовала четкая иерархия, каждый человек занимал свое место. Революция перевернула “пирамиду” общества, новое еще не было создано, поэтому у отдельного человека возникло чувство одиночества. Жизнь - поток, жизнь - игра, в которой кому- то повезет, а кому- то нет. В эту эпоху возникают и приобретают огромную популярность азартные игры, в всем мире и в частности в России возникают игорные дома, публикуются руководства по игре в карты. В литературе возникают образы игроков - людей, которые играют с судьбой. Можно вспомнить такие произведения европейских писателей, как “Игрок” Гофмана, “Красное и черное” Стендаля (а красное и черное - это цвета рулетки!), а в русской литературе это “Пиковая дама” Пушкина, “Игроки” Гоголя, “Маскарад” Лермонтова. РОМАНТИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ - это игрок, он играет с жизнью и судьбой., ведь только в игре человек может почувствовать силу рока.