Выпишите слова, группируя их по орфограммам: а) с проверяемыми безударными гласн??ми в корне б) с непроверяемыми безударными гласными в корне в) с чередующимися гласными в корне
Русский язык
Выпишите слова, группируя их по орфограммам: а) с проверяемыми безударными гласн??ми в корне б) с непроверяемыми безударными гласными в корне в) с чередующимися гласными в корне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) В году, стояла, грозилась, вставал, отправлялся, терпеть, оставался, побеждённым, говорил, не могли, шаги, молодых, сторону, притаился, отставной, не отвечал, читает, не годится, почитать, спросил, одобрительно, говорил, отставные, назади, вперед, понять.Б) Погода, холера, к посещениям, версты, насекомых, обыкновенно, побежденным, товарища, однажды, с беседкой, недостаточно, человек, песенка, медленно, продолжал, растолкуй, ерунду, романтиком, случай, популярным, языком, с тобой, своему, песенка, надеялся, именно.В)Поравнявшись, постоял (вроде так)
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