Помогите пажалуйста сделать поучение для будущего поколения.

Литература
Помогите пажалуйста сделать поучение для будущего поколения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы просим Вас не  повторяйте наши ошибки(бессмысленные войны и т. д.) Живите в мире! Помогайте другим! Помогайте животным, не допускайте исчезновения рас тений!  
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