Помогите пажалуйста сделать поучение для будущего поколения.
Литература
Помогите пажалуйста сделать поучение для будущего поколения.
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Гость:
Мы просим Вас не повторяйте наши ошибки(бессмысленные войны и т. д.) Живите в мире! Помогайте другим! Помогайте животным, не допускайте исчезновения рас тений!
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