Cрочно!!!! Дан треугольник АBC периметр КОТОРОГО 42см.на стороне АС взята точка М так что периметр треугольника АBМ и треугольника BCM РАВНЫ 32 И 35см соответственно.Найти длину отрезка BM
Алгебра
Cрочно!!!! Дан треугольник АBC периметр КОТОРОГО 42см.на стороне АС взята точка М так что периметр треугольника АBМ и треугольника BCM РАВНЫ 32 И 35см соответственно.Найти длину отрезка BM
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42-32=10 42-35=7 !!!!!!!!!!!!!!
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