Напишите координаты точек В и С,симметричных точек А (2;-3) относительно оси х и оси ?? соответственно. пж

Математика
Напишите координаты точек В и С,симметричных точек А (2;-3) относительно оси х и оси ?? соответственно. пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Симметричная относительно ох т. В (2;3) симметричная относительно оу т. С(-2;-3))
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