Напишите координаты точек В и С,симметричных точек А (2;-3) относительно оси х и оси ?? соответственно. пж
Математика
Напишите координаты точек В и С,симметричных точек А (2;-3) относительно оси х и оси ?? соответственно. пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Симметричная относительно ох т. В (2;3) симметричная относительно оу т. С(-2;-3))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Для записи текста использовался 16 - символьный алфавит. Каждая страница содержит 32 строки по 128 символов в строке. Какой объём информации содерж...
Русский язык