Маршрут кругосветного путешествия дж кука ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!!! нужно очень срочно!!!!!
География
Маршрут кругосветного путешествия дж кука ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!!! нужно очень срочно!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цели экспедицииИнтерес был вполне конкретный – найти предполагаемый Южный Материк или другие земли в южных широтах Тихого и Индийского океанов, нанести их на карты и «застолбить» за британской короной. Для маскировки истинных целей был придуман замечательный предлог – научные наблюдения прохождения Венеры через диск Солнца.вроде всё
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