CuHSO4 как называется
Химия
CuHSO4 как называется
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сульфа́т ме́ди(II) — неорганическое бинарное соединение, медная соль серной кислоты с формулой CuSO4. Читается как "купрум аш с о четыре".
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