Сравните портретные описания опричника Кирибеевича и купца Калашникова Какое пе??вое впечатление производят они на вас?

Литература
Сравните портретные описания опричника Кирибеевича и купца Калашникова Какое пе??вое впечатление производят они на вас?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кирибеевич- красивый юноша, который не только опричник, но и "лукавый раб" утаивший от царя что полюбил замужнюю женщину. Не смотря на молодость Калашников величается по имени-отчеству. Кирибеевич для меня врун, который пытался разрушить семейное счастье двух любящих людей. А Калашников правдивый, честный, храбрый молодой юноша который пожертвовал своей жизнью за честь опозоренной жены.
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