С высоты 200 метров Плант свинцовый шар. На сколько нагреется шар при ударе о землю.

Физика
С высоты 200 метров Плант свинцовый шар. На сколько нагреется шар при ударе о землю.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если вся механическая энергия переходит во внутреннюю, то: m*g*h=c*m*dt dt=g*h/c=10*200/130=15,4 градусов
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