Бьясните смысл церемонии посвящения в рыцари
История
Бьясните смысл церемонии посвящения в рыцари
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыцарь считается рыцарем только после посвящения. Он клянётся в верности королю, родине, даме сердца, рыцарским стандартам. После посвящения он обязан выполнять рыцарский кодекс.
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