Результат походов для фараона вельможи род. общины
История
Результат походов для фараона вельможи род. общины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фараон Тутмос совершил самые большие завоевания. Одно из них это Мегиддо
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