CUSO4+2NAOH=CU(oh)2 +NA2SO4
Химия
CUSO4+2NAOH=CU(oh)2 +NA2SO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что именно надо выполнить? Степени окисления?
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